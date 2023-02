Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a comunicat omologului sau chinez Wang Yi ca incidentul in care balonul chinez a fost doborat de armata americana nu ar trebui sa se mai repete, in cadrul unei intrevederi desfasurate Munchen, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, informeaza…

- Statele Unite incep sa observe tendinte „ingrijoratoare” in ceea ce priveste sprijinul Chinei pentru armata Rusiei, au declarat pentru CNN oficiali americani familiarizati cu aceste informatii, transmite News.ro. De altfel, vicepresedinta Kamala Harris a vorbit deschis despre asta, sambata, la Conferinta…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit sambata, in marja Conferintei de securitate de la Munchen, cu șeful Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a Partidului Comunist Chinez, Wang Yi, fost ministru de externe al țarii și unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Chinei in ce…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, l-a avertizat, sambata, pe omologul sau chinez, Wang Yi, in legatura cu consecintele unei posibile decizii a Beijingului de a furniza Rusiei sprijin militar - in cadrul unei conversatii "sincere", avute de cei doi in marja Conferintei de Securitate de…

- Beijingul este pregatit sa prezinte o propunere sa de pace pentru Ucraina, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, Wang Yi, principalul consilier in materie de politica externa al presedintelui Xi Jinping, relateaza CNN, remarcand ca, fapt rar, diplomatul s-a referit la conflictul…

- ''Un rol jucat de China in cautarea pacii este in interesul Ucrainei, dar integritatea teritoriala a tarii noastre nu este negociabila'', a spus Kuleba in fata jurnalistilor prezenti la Conferinta de securitate de la Munchen.''Nicio concesie si niciun compromis nu sunt posibile cu privire la integritatea…

- Președintele Maia Sandu s-a intilnit la Conferința de Securitate de la Munchen cu Antony J. Blinken, Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, relateaza MOLDPRES. Serviciul prezidențial de presa a comunicat agenției ca discuțiile dintre cei doi au vizat mai multe subiecte importante printre…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ia in considerare o intalnire cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, la Conferința de securitate de la Munchen. Acestea ar fi primele discuții fața in fața ale celor doi diplomati dupa ce aviatia americana a doborat obiectele zburatoare deasupra SUA, a…