Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron va aborda in intervenția sa programata pentru vineri la Conferinta de securitate de la Munchen „mijloacele care sa asigure infrangerea Rusiei” si „mecanismele” menite sa asigure in viitor „garantarea securitatii” in Europa, a anuntat Palatul Elysee.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu Președintele in exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa, Bujar Osmani, cu care a discutat despre instabilitatea din spațiul estic provocata de agresiunea Rusiei in Ucraina și problemele de securitate naționala,…

- Volodimir Zelenski a efectuat miercuri, o vizita la Paris, unde s-a intalnit cu Emmanuel Macron si cu cancelarul german Olaf Scholz. Președintele ucrainean a cerut armament greu si avioane „cat mai curand posibil”, iar presedintele francez l-a asigurat pe acesta de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina…

- UPDATE 06:30 Artileria rusa bombardeaza 6 comunitati din regiunea SumiArtileria rusa a tras asupra comunitatilor Krasnopillia, Bilopillia, Esman, Nova Sloboda, Yunakivka si Seredyna Buda folosind mortare si obuze, a informat administratia militara din regiune.UPDATE 05:00 Trimisul Ucrainei la ONU il…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris, si pentru a acorda „tot sprijinul” sau propunerii ucrainene de plan de pace, potrivit celor…

- Occidentul ar trebui sa ia in considerare cum va raspunde la nevoia Rusiei de garanții pentru propria securitate, in cazul in care Vladimir Putin va accepta sa poarte negocieri pentru a incheia razboiul din Ucraina, a declarat sambata președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Intr-un interviu…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a anunțat ca țara sa va oferi Republicii Moldova un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) pentru a ajuta la consolidarea impotriva efectelor razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA.Aceste fonduri urmeaza sa fie…