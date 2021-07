Conferință de presă unică oferită de Victoria Azarenka după înfrângerea cu Sorana Cîrstea de la Wimbledon ​​Cunoscuta drept o jucatoare care are o relație buna în general cu jurnaliștii și care ofera de obicei conferințe de presa spumoase, Victoria Azarenka a surprins dupa meciul cu Sorana Cîrstea. Jucatoarea din Belarus a parasit Wimbledonul în turul al doilea.

Vizibil afectata dupa o înfrângere dureroasa (era mare favorita contra Soranei), Vika de-abia a silabilit câteva cuvinte la întâlnirea cu presa.



Conferința ei a fost una în care a rostit fix 13 cuvinte.



Întrebata daca vrea sa spuna care sunt gândurile ei despre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

