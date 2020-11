Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine marti, de la ora 18,00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Conferinta de presa va fi transmisa presei prin sistemul unic de transmisie in direct si pe site-ul presedintelui Romaniei - https://bit.ly/LIVEPR, informeaza Administratia Prezidentiala.…

- Gabriela Firea va deschide lista la București și este normal sa fie așa, fiind liderul organizației PSD din Capitala, spune prim-vicepreședintele partidului Sorin Grindeanu, dupa ce Dragoș Benea i-a oferit primarului general in funcție posibilitatea de a candida in Bacau, anunța MEDIAFAX.„Doamna…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei și prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, au vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa organizate la Primaria Municipiului Turda despre intenția de descentralizare

- Protest la o conferința de presa susținuta de Nicușor Dan, dupa ce acesta le-a numit pe Oana Lovin, Dana Budeanu și Gabriela Firea panarame. Nicușor Dan și-a pierdut cumpatul din cauza dezvaluirilor facute de Dana Budeanu despre activitatea sa ca activist. Doua femei au protestat la conferința lui…

- Fostul prefect al Brașovului și actualul candidat al Partidului Social Democrat la președinția Consiliului Județean Brașov, Marian Rasaliu, susține, in aceste momente, o conferința de presa. Conferința de presa – Marian Rasaliu, candidat PSD la Consiliul Județean Alocari discreționare de fonduri in…

- Prim vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu susține ca aproximativ 26% din școli nu au conexiune de internet fix. Grindeanu care este și șeful ANCOM a declarat, joi, ca internetul mobil nu suplinește, ca și capacitate partea de internet fix. Acesta acuza Guvernul ca nu a ajutat ''nici macar cu…

- „Este suspendat din funcție. Cred ca este corecta decizia mea și a dl Stanescu”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri, an fața sediului PSD din Kiseleff.Decizia de suspendare a lui Lucian Romașcanu vine dupa ieșirea nervoasa de la conferința de presa de la PSD. Purtatorul de cuvant al partidului a avut…

- Moment stupefiant in istoria presei romane. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a susținut joi, 13 august, o conferința de presa in care a prezentat ultimele date economice.Citește și: Raed Arafat, despre cei care susțin ca situația este scapata de sub control: 'Suntem la rascruce'Florin…