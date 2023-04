Stiri pe aceeasi tema

- LIVE-VIDEO: Conferința de presa susținuta de senatorul PSD Calin Matieș, alaturi de președintele Comisiei Economice din Senat Senatorul social democrat Calin Matieș susține vineri, 21 aprilie, de la ora 10:00, o conferința de presa la sediul PSD din municipiul Alba Iulia. La conferința participa, alaturi…

- Femeia conductor a unui tren a murit sambata noapte, dupa ce o locomotiva a lovit violent un vagon de calatori, in Gara Galați. Alte trei persoane au fost ranite. Conform CFR Calatori, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești…

- Directorul General al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a precizat, dupa accidentul feroviar de la Galati in care trei persoane au fost ranite si una si-a pierdut viata, ca isi va asuma actiunea sau inactiunea oricarui angajat al CFR Calatori, constatata de catre organele de cercetare, insa nu isi poate…

