- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de Date Inteligente (iData) cu tema „Barometrul Electoral - ediția lunii noiembrie. Prezentarea rezultatelor studiului socio-politic”

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de Mișcarea de tineret „Urmașii lui Ștefan” cu tema „Poziția tinerilor din Moldova cu privire la Turul II al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020”

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova 4724 de noi cazuri de COVID au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 31.828 de teste prelucrate. Alte 104 decese au fost raportate, un record de la inceputul pandemiei, in timp ce 824 de pacienți sunt…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Bogdan Țirdea, cu tema „Lansarea carții „Societatea civila a Republicii Moldova: sponsori ai ONG-urilor, razboaie culturale”

- CHIȘINAU, 16 oct - Sputnik. Oamenii de știința de la Universitatea din Hong Kong au descoperit ca un medicament antimicrobian la prețuri accesibile utilizat pentru tratarea ulcerelor de stomac și a infecțiilor bacteriene este eficient impotriva COVID-19. Acest lucru este raportat de MedicalXpress,…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința presa organizata de Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, de lansare a campaniei de salubrizare de toamna cu genericul „Marea Curațenie”

- Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania organizeaza, joi, o conferinta de presa despre situatia pensionarilor cu dificultati financiare."In cadrul conferintei de presa se va vorbi despre abuzuri ale ministrului Muncii, Violeta Alexandru, precum si despre refuzul sau, de a aplica prevederile…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, și echipa sa, cu tema „Reanimarea relațiilor mediului de afaceri cu Primaria Chișinau prin dezvoltarea parteneriatelor publice private”