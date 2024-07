Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, la sediul PNL Brașov, viitorul președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, dar și viitorul primar al municipiului Brașov, George Scripcaru, susțin o conferința de presa. LIVE VIDEO, mai jos:  Scripcaru revine primar la Brașov. Date parțiale The post LIVE VIDEO Conferința…

- Vineri 31 mai, Stelian Ion, candidatul ADU pentru Primaria Constanta se afla pe terenul din Faleza Nord, zona Spectrum, pentru o dezbatare la care, din nou, il invita sa participe si pe primarul in functie, Vergil Chitac.Este terenul pe care eu si colegii mei din USR am propus amenajarea unui nou parc…

- Doru Dancuș, primarul interimar al municipiului Baia Mare: ”Readucem Lacul Bodi din Ferneziu pe harta obiectivelor turistice din Baia Mare!” Obiectivele turistice din Baia Mare redevin o prioritate pentru administrația locala. Primarul interimar Doru Dancuș are in plan reabilitarea unora dintre cele…

- Duminica, 12 mai, in Hoteni, comuna Ocna Șugatag a avut loc cea de-a 54-a ediție a Tanjelei Hotenarilor. Printre oficialitațile prezente la eveniment s-a aflat și in acest an deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul social-democraților pentru președinția Consiliului Județean Maramureș. Alaturi…

- Unul dintre primii primari social-democrați de orașe care și-a depus candidatura pentru un nou mandat in fruntea primariei este edilul de Borșa, Ion Sorin Timiș. Acesta va candida la alegerile locale din 9 iunie pentru continuitate, din partea PSD Maramureș. Referitor aceasta candidatura, deputatul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri seara, intrebat daca este multumit de explicatiile date de Catalin Cirstoiu si daca acesta ramane candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, ca nu stie ce a declarat Cirstoiu, astfel ca isi mentine afirmatiile de joi seara. Nicolae Ciuca a fost intrebat,…

- Membrii Organizației PSD Baia Mare s-au intalnit recent cu candidatul social-democraților pentru Primaria Baia Mare, Doru Dancuș. A fost momentul ca reprezentatul PSD Maramureș pentru primaria celui mai important municipiu din județ sa iși prezinte activitatea primelor patru luni in funcția de primar-interimar,…

