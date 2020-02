Stiri pe aceeasi tema

- „M-am uitat aseara la brifingul de presa tinut de sefii „celulei de criza”. Am rezistat 3 minute. Exceptandu-l pe Arafat, toti inteligentii de la microfoane zambeau pe sub mustata la intrebarile panicate ale ziaristilor din sala. Streinu-Cercel, eternul influencer al companiilor BigPharma, virusologul…

- Autoritațile județului Cluj amenajeaza doua spații de carantina suplimentare in cazul in care va fi nevoie pentru un numar ridicat de persoane suspecte de coronavirus, pe langa locurile pregatite in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, potrivit Mediafax.Prefectul județului…

- Azi, de la ora 14.00, transmitem in direct conferința de presa a Primariei Campia Turzii, organizata in sala Europa din cadrul instituției. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tise, a dispus, in urma discuțiilor purtate cu conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, suplimentarea cu inca o linie de garda a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Azi, de la ora 13.00, Primaria Municipiului Turda a anunțat o conferința de presa, in care primarul Cristian Matei va prezenta bilanțul anului 2019, in administrația locala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comisarul șef Ciprian Adrian Miron, originar din Turda, fost șef al IPJ Cluj și fost adjunct al Poliției din capitala Romaniei, a fost avansat recent, pe baza de concurs, pe o poziție foarte... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, este prezent la Cluj-Napoca. Cu aceasta ocazie, azi de la ora 11.30 va susține o conferința de presa. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oficialii Companiei de Apa Arieș vor susține azi o conferința de presa, de la ora 12.00. TurdaNews va transmite in direct aceasta conferința de presa. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!