Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP.

- Pentagonul a anuntat luni ca Rusia continua sa adauge forte militare de-a lungul granitei sale cu Ucraina. „Chiar si in cursul weekendului l-am vazut pe domnul Putin sporind capacitatea sa de forta de-a lungul acelei granite cu Ucraina si in Belarus”, a declarat purtatorul de cuvint al Pentagonului,…

- „Chiar si in cursul weekendului l-am vazut pe domnul Putin sporind capacitatea sa de forta de-a lungul acelei granite cu Ucraina si in Belarus", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.El a spus ca, in prezent, niciuna din fortele ruse nu pare sa tinteasca direct flancul estic al…

- Aceasta desfasurare, daca va avea loc, "nu este destinata sa duca la vreo escaladare militara", a tinut sa sublinieze titulara portofoliului Apararii de la Paris, in contextul crizei legate de Ucraina."Dialogul continua si suntem convinsi ca trebuie sa rezolvam acest conflict prin dialog si solutii…

- Departamentul de Aparare al SUA a informat luni ca observa, in continuare, o activitate militara neobisnuita si o concentrare a fortelor militare ale Rusiei in apropierea granitei cu Ucraina, transmite Reuters preluat de agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca aceasta…