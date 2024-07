Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta, prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza in perioada 26 ndash; 28 iulie 2024 prima editie a Festivalului International de Film de Comedie "Mirthful". Evenimentul este gazduit de Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin"…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Intr-o conferința de presa critica menita sa-l faca sa continue sau sa intrerupa campania prezidențiala, Joe Biden și-a aparat palmaresul de politica externa, chiar daca se confrunta cu un val de intrebari privind starea sa mentala și, intr-o alta gafa, l-a prezentat…

- Vincent Kompany (38 de ani) a susținut prima conferința de presa ca antrenor a lui Bayern Munchen. Tehnicianul a vorbit despre obiectivele lui la formația bavareza, despre filosofia lui de joc și despre un jucator de la Bayern care i-a fost coleg la Manchester City. Kompany iși dorește o echipa a lui…

- La o zi dupa anunțarea proiectelor liberalilor careieni pentru Carei au aparut și cele ale trupei PSD condusa de Mircea Govor și Eugen Binder. Surpriza: au preluat din proiectele liberalilor și le-au cosmetizat pe ici pe colo. Vineri, 17 mai 2024, de la ora 14,00, a avut loc la sediul PNL Carei o conferința…

- Deputatul Robert Sighiartau, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean (CJ) Bistrița-Nasaud, l-a criticat dur marți, in cadrul unei conferința de presa susținuta in parcarea Penny Market de pe Drumul Cetații din Bistrița, pe șeful administrației județene Radu Moldovan, care este totodata candidatul…

- Partidul AUR, filiala Constanta, organizeaza astazi, 09.05.2024, joi, o conferinta de presa.Astazi, 9 mai 2024, partidul AUR, filiala Constanta, organizeaza o conferinta de presa.La intrunire se dezbat probleme de interes national si local, la conferinta participand candidatul AUR la CJ Constanta Mohammad…

- Tema conferinței de presa susținuta astazi de deputatul USR Adrian Wiener, in perioada preelectorala, ar putea sa trezeasca interesul publicului avand in vedere ca a... The post „Gata cu piatra cubica din fața Primariei” și alte proiecte expuse in conferința de presa la sediul USR Arad (P) appeared…

