Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Jandarmeriei Romane au sustinut o conferinta de presa despre violentele care au avut loc la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei. Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forta in Piata Victoriei la ora 23.

- Peste 100.000 de protestatari au blocat centrul capitalei. Toate strazile din jurul Guvernului au fost baricadate de forte de ordine. Primele incidente au inceput in jurul orei 16.00 si, de atunci, sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, ...

- Conducerea Jandarmeriei Romane ia poziție fața de atacurile violente de ieri din Piața Victoriei. Amintim ca la mitingul diaspora au avut loc violențe fara precedent intre jandarmi și protestatari.In cadrul conferinței de presa susținute astazi la sediul Jandarmeriei de purtatorul de cuvant…

- Jandarmii au intervenit in forta in Piata Victoriei la protestul ce s-a dorit a fi unul pasnic. Un tanar s-a ales cu o gaura in picior, cauzata de un proiectil folosit de jandarmi in timpul confruntarilor cu manifestantii.

- Purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a anunțat masurile care vor fi luate pentru protestul de mâine, 10 august, din Piața Victoriei, din București.

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…

- Jandarmeria Capitalei a informat miercuri seara ca doua persoane care protestau in Piata Victoriei din Capitala au fost amendate pentru instigare la actiuni violente."Au fost conduse la sectie doua persoane, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 4.500 de lei, pentru instigare…