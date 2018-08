Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut persoane extrem de violente - 452 de oameni au fost asistati medical, dintre care 70 au fost transportate la spital, intre ei fiind si 11 jandarmi. (...) Spuneam ca autoritatile nu vor tolera astfel de atitudini si nu vor sta pasive. Ne-am stabilit efectivul pentru a interveni gradual,…

- Peste 100.000 de protestatari au blocat centrul capitalei. Toate strazile din jurul Guvernului au fost baricadate de forte de ordine. Primele incidente au inceput in jurul orei 16.00 si, de atunci, sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, ...

- Conducerea Jandarmeriei Romane ia poziție fața de atacurile violente de ieri din Piața Victoriei. Amintim ca la mitingul diaspora au avut loc violențe fara precedent intre jandarmi și protestatari.In cadrul conferinței de presa susținute astazi la sediul Jandarmeriei de purtatorul de cuvant…

- Peste 100.000 de protestatari au blocat centrul capitalei, potrivit www.digi24.ro. Strazile din jurul Guvernului au fost baricadate de forte de ordine, iar in jurul orei 16 au inceput primele incidente. Sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. ”Instigatorii au incendiat diverse zone, au…

- Jandarmii au intervenit in forța, vineri seara, cu gaze lacrimogene și tunuri de apa, in Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflați in fața sediului Executivului, transmite Mediafax.Pana la acest moment, 247 de persoane prezente la mitingul din Piața Victoriei au avut nevoie de…

- Raed Arafat despre asistenta medicala la mitingul de astazi Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca pentru mitingul care va avea loc vineri în Piata Victoriei vor fi aduse echipaje SMURD din afara Capitalei pentru a nu afecta interventiile la solicitarile din Bucuresti, adaugând…

- Rusia si Statele Unite au numeroase interese comune si se confrunta cu noi tipuri de provocari, afirma presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea cu omologul sau american, Donald Trump.

- Traficul a fost blocat miercuri seara in Piata Victoriei, unde sute de oameni protesteaza fata de modificarea codurilor penale si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Aproximativ 1.000 de oameni…