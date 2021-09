Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de frontiera din Botosani au facut uz de arma in cadrul unei actiuni de prindere a mai multor persoane care au introdus ilegal in Romania din Ucraina peste 6.000 de pachete de tigari, potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Federația Ucraineana de Dans Sportiv impreuna cu WDSF (World Dance Sport Federation) au organizat sambata, 11 septembrie 2021, la Cernauți, concursul international de dans sportiv Bukovyna Open la care s-au intrecut peste 400 de sportivi din Ucraina, Republica Moldova, Rusia și Romania. Țara noastra…

- Un granicer a fost gasit mort joi dimineața, in localitatea Seliatin, regiunea Cernauți, din Ucraina, in apropierea frontierei de stat cu Romania. A fost deschisa o ampla ancheta pentru a afla in ce imprejurari a murit granicerul. Este vorba de un granicer tanar de 24 de ani care in dimineața zilei…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a cerut președintelui Klaus Iohannis sa convoace de urgența Consiliul Suprem de Aparare a Țarii pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa cazul avionului care a intrat ilegal in Romania, informeaza G4media…