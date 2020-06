Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL - USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, nu este lasat sa vorbeasca de Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei, intr-o conferința de presa.Spirite incinse la conferința de presa a lui Nicușor Dan. Adrian Badulescu il acuza pe Nicușor Dan ca nu poarta masca la conferința…

- Traian Basescu il lauda pe Marcel Vela, ministrul de Interne care a picat o moțiune simpla, in Senat. Fostul președinte al Romaniei considera ca Vela și-a facut treaba pe perioada starii de urgența, dar a facut și spectacol in fruntea MAI. ”Vela a facut și mult spectacol. El e un dandy tomnatic, dar…

- Sedinta de Consiliu General al Municipiului Bucuresti de joi, desfasurata online, a avut mai multe momente tensionate, culminand cu excluderea liderului grupului USR, Alexandru Gadiuta, dupa ce acesta a pus piesa "Foame de bani" (trupa La familia) in timpul dezbaterilor privind planurile urbanistice…

- Deputatul independent Nicusor Dan a precizat miercuri ca, in ultimii trei ani, administratia bucuresteana a alocat un total de 260 de milioane de lei pentru infrastructura rutiera, in timp ce in 2019, cheltuielile pentru publicitate ale PMB si ale institutiilor subordonate s-au ridicat la aproximativ…

- Veronica și Viorel au fost protagoniștii unui taraboi crunt in acest weekend. Cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure și s-au amenințat reciproc ca vor pleca din casa! Enervat la culme de geloziile Vulpiței, barbatul din Blagești i-a scos acesteia toate hainele din dulap și a vrut sa o dea afara. Iata…

- Setea de fotbal este mare. Pana cand „sportul rege” va reveni dupa epidemia de coronavirus, fanii s-au orientat catre evenimentele esports, iar FIFA 20 este in centrul preferințelor. Un youtuber celebru din Spania, sprijinit de prestigioasa publicație Marca, a organizat un turneu cu 20 de echipe, la…

- Consiliul Judetean Gorj a alocat ieri bugetele celor 12 institutii subordonate. Asa cum era de asteptat, sunt institutii care incep acest an cu un deficit de zeci de miliarde de lei. Sumele mari de bani acordate institutiilor de cultura a creat nemul...

- O adolescenta olimpica din Iași a ramas insarcinata in clasa a noua. Dupa ce a spus parinților, aceștia au renegat-o și s-au jurat ca nu o vor ierta vreodata. Vestea a fost un șoc pentru ei și asta pentru ca tanara era un elev exemplar. Au abandonat-o și, deși era insarcinata, nu au vrut sa [...]