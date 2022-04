Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș informeaza viitorii candidați la Preadmiterea 2022, studii de licența și masterat, cu privire la deschiderea sesiunii de inscrieri online in luna aprilie a.c. Informațiile specifice preadmiterii/ admiterii…

- Unitatea de Suport Medical COVID-19 de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va incheia activitatea in zilele urmatoare, a anunțat miercuri, 9 martie, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul UMFST "George Emil Palade"…

- Unitatea de Suport Medical COVID-19 de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va incheia activitatea in zilele urmatoare. Se implinesc aproape 2 ani de cand aceasta a fost amenajata prin transformarea Salii polivalente existente la UMFST…

- Incepand de marți, 1 martie, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș sunt funcționale doua centre de donații, unul situat in incinta Facultații de Farmacie (strada Gheorghe Marinescu nr. 38), cu programul 8.00 – 20.00, și unul amplasat…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures va sustine studentii ucraineni din Targu Mures, precum si mediul universitar din tara vecina, a anuntat, aseara, rectorul dr. Leonard Azamfirei. Intr-o postare pe facebook, Azamfirei a adaugat ca, intr-un…

- Programul de burse „France Excellence Europa" s-a lansat din 15 februarie pentru studenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș. „Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturala al Ambasadei Franței in Romania anunța primul apel la candidaturi pentru…

- Connected4Health (C4H) – „A Medical and Humanities-Based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders in Young People" este un nou proiect de parteneriat strategic Erasmus+ caștigat recent de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș aniverseaza luni, 24 ianuarie, un an de la inaugurarea Muzeului Universitații „George Emil Palade", prilej cu care a fost lansata pagina web https://muzeul.umfst.ro/, unde vizitatorii sunt invitați…