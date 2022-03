Conferința Bucharest Model NATO. Aici se pregătesc liderii lumii moderne de mâine! Grupul Organizatoric Bucharest Model NATO a desfașurat un eveniment special, in perioada 24-27 februarie, in cadrul celei de-a 9 ediții. Acesta vizeaza simularea unor intalniri la nivel inalt, negocieri și solutionari de crize cu menirea de a familiariza și ajuta adolescenții sa iși dezvolte cunoștințe utile in domeniul diplomației, strategiei, politicii și securitații, ridicandu-și nivelul […] The post Conferința Bucharest Model NATO. Aici se pregatesc liderii lumii moderne de maine! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

