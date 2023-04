Stiri pe aceeasi tema

- West Ham United, fosta adversara a FCSB-ului din grupele UEFA Conference League, s-a calificat in careul de ași al competiției, dupa ce a surclasat-o pe Gent, scor 4-1 (5-2 la general). Anderlecht, cealalta adversara a roș-albaștrilor, a fost eliminata dramatic de AZ Alkmaar la loviturile de departajare.

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins joi seara, in eplasare, echipa poloneza Lech Poznan, scor 4-1, in prima mansa a sferturilor de finala din Conference League. Formatia franceza OGC Nice a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat in deplasare, la Basel, anunța news.ro.Fiorentina nu a…

- Fiorentina a reușit rezultatul serii in cupele europene, dupa ce a invins in deplasare Lech Poznan cu scorul de 4-1, in sferturile de finala ale UEFA Conference League. Și Anderlecht are prima șansa la retur, dupa victoria cu Alkmaar.

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica, in deplasare, formatia Rayo Vallecano, intr-un meci al etapei a 28-a din La Liga, informeaza news.ro.Atletico Madrid a marcat in minutele 22 si 24 cele doua goluri care i-au adus victoria cu Rayo Vallecano. Molina (min. 22) si Hermoso (min. 24) au…

- Echipa italiana Udinese a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AC Milan, intr-un meci contand pentru etapa a 27-a din Serie A, anunța news.ro.Udinese a deschis scorul prin Pereyra, in minutul 9, iar milanezii au reusit sa egaleze prin Ibrahimovic, in minutul 45+4, dintr-un penalti…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, echipa Osasuna, scor 1-0, si a iesit din zona retrogradarii, anunța news.ro.Valencia s-a impus prin golul marcat de Kluivert, in minutul 7, si a adunat 26 de puncte, urcand de pe locul 19 pe pozitia 16. Fii la curent cu cele mai…

- Echipa italiana Spezia a invins surprinzator vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia milaneza Inter, in etapa a 26-a din Serie A, scrie news.ro.La Spezia, Inter a avut ocaziile. Mai intai un penalti executat de Lautaro Martinez si aparat de portarul gazdelor, Dragowski (min. 14), apoi un gol…

- Lazio, adversara celor de la CFR Cluj in play-off-ul pentru optimile Conference League, a caștigat azi in Serie A, 2-0 cu Salernitana. Dupa 1-0 in tur, la Roma, CFR Cluj și Lazio se vor duela in Gruia joi, 23 februarie, de la 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena Dupa 3 meciuri…