- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa Conference League, dupa ce s-a impus cu 4-0 in fața formației bulgare CSKA Sofia, joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a turului 2 preliminar al competitiei. Pe de alta parte, CFR Cluj a pierdut cu 2-1 returul cu Adana…

- Gigi Becali, 65 de ani, patronul FCSB, crede ca CFR Cluj e singura echipa din Romania care nu va ajunge in turul III preliminar din Conference League. Becali e „100%” sigur ca echipa lui și Sepsi se vor califica maine seara, crede ca și Farul are șanse mari sa treaca de Urartu și afirma ca CFR Cluj…

- Medalii de aur pentru romani la Europenele de haltere de pentru junioriSportivii romani au cucerit cinci medalii de aur si trei de argint, joi, in ziua a doua a Campionatelor Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23) de la Bucuresti, informeaza Agerpres. CITESTE SI BREAKING…

- Cele trei formații din Romania care au evoluat, joi seara, in prima manșa a turului al doilea din preliminariile Europa Conference League au obținut doua victorii (Sepsi OSK și Farul) și un rezultat de egalitate (CFR Cluj). Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a impus cu scorul de 2-0 in fața bulgarilor de la…

- Preliminariile Europa Conference League: TSKA Sofia - Sepsi OSK 0-0, la pauzaEchipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe se afla la egalitate, scor 0-0, cu TSKA Sofia, la pauza meciului care se disputa, joi seara, pe Stadionul Bulgarska Armia din Sofia, in prima mansa a turului al doilea preliminar…

- FCSB a deschis cu o victorie, 1-0 cu CSKA 1948 Sofia, parcursul echipelor romanești in Conference League. Ziua de joi aduce partidele disputate de campioana Farul, CFR Cluj și Sepsi, care vor fi transmise liveblog pe HotNews.ro

- Cand are loc tragerea la sorți din turul al treilea preliminar UEFA Conference League. Lista cu posibilii adversari pentru FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi. UEFA a programat tragerea la sorți din turul al treilea preliminar al Conference League luni, 24 iulie. Meciurile tur vor avea loc pe 10 august,…

- In aceasta dupa-amiaza, de la ora 15:00, va avea loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League, in care pot ajunge 4 echipe romanești. Pana acolo, Farul, FCSB, CFR Cluj și Sepsi OSK trebuie sa treaca de a doua runda a calificarilor. Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, oficialii…