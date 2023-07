Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de joi din turul al doilea al preliminariilor Conference League au adus victorii la scor pentru Ferencvaros, Aktobe sau Gent, dar și rezultate mai puțin mulțumitoare pentru doi dintre antrenorii romani.

- Clubul de fotbal CFR Cluj a a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, transferul fundasului brazilian Yuri Matias la Neftci Baku din Azerbaidjan, grupare antrenata de la inceputul saptamanii trecute de tehnicianul roman Adrian Mutu."Cluburile CFR 1907 Cluj si Neftci…

- Adrian Mutu a semnat recent cu cei de la Neftci Baku, iar tehnicianul roman vrea sa iși intareasca noua echipa chiar cu un jucator de la Rapid București. Giuleștenii au cerut in schimbul fotbalistului suma de un milion de euro.

- Dupa un sezon in care a incheiat cu PAOK Salonic pe locul 4 in Grecia, a fost invins in finala Cupei și a fost eliminat din turul 2 preliminar al Conference League, Razvan Lucescu vrea revanșa in acest an in toate cele trei competiții. Primele doua meciuri-test din cantonamentul olandez al lui PAOK…

- Clubul Reading a anuntat, miercuri, ca George Puscas a fost transferat la Genoa FC, grupare pentru care a evoluat sub forma de imprumut in ultimul sezon.Transferul s-a activat la finalul perioadei de imprumut, fiind parte a intelegerii de anul trecut dintre cele doua cluburi, scrie news.ro. CITESTE…

- Turcii anunța ca Razvan Lucescu (54 de ani) ar fi pe lista celor de la Adana Demirspor, locul 4 in sezonul precedent. Din iulie 2021 pe banca grecilor de la PAOK Salonic, Razvan Lucescu ar fi curtat de turcii de la Adana Demirspor, formație care a incheiat sezonul trecut pe locul 4 și va juca in preliminariile…

- Al doilea sezon fara trofeu al lui Razvan Lucescu (54 de ani) la PAOK, al doilea an cu finala pierduta in Cupa Greciei. Dupa 0-1 cu Panathinaikos, in 2022, 0-2 acum, cu AEK Atena. In primul mandat la PAOK, 2017-2019, Razvan Lucescu a intrat in istoria clubului. Trei trofee, primul titlu dupa 34 de ani…

- Liderul deputaților UDMR Csoma Botond este al doilea parlamentar care susține ca a fost agresat de susținatorii AUR. El susține ca a fost agresat verbal de manifestanți, care i-au strigat: „Afara cu UDMR”. Totodata, el a spus ca daca jandarmii nu ar fi intervenit probabil ar fi fost agresat și fizic.Citește…