- Joi, 6 octombrie, s-au disputat meciurile etapei a 3-a din grupele UEFA Conference League, faza in care sunt prezente și doua echipe romanești. Campioana țarii, CFR Cluj, face parte din grupa G, alaturi de Slavia Praga din Cehia, Sivasspor Sivas din Turcia și KF Ballkani din Kosovo. FCSB, vicecampioana…

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a comentat victoria obținuta de trupa lui Dan Petrescu, 1-0 cu Slavia Praga. Campioana Romaniei a reușit un meci excelent și s-a impus in Cehia, obținand prima victorie din acest sezon de Conference League. ...

- Echipa de vedete a lui PSG a fost ținuta in șah de Benfica Lisabona: campioana Franței a obținut un singur punct din deplasarea din Portugalia, scor 1-1, iar cele doua echipe se afla la egalitate in fruntea ierarhiei Grupei H din Champions League. Tot miercuri, Erling Haaland a reușit o „dubla” pentru…

- Danemarca a oferit surpriza serii in Liga Națiunilor impunandu-se impotriva Franței, campioana mondiala en-titre, intr-un meci disputat in Grupa 1 din Liga A. Tot duminica, reprezentativa Insulelor Feroe a invins Turcia, scor 2-1, in Grupa 1 din Liga C.

- Erling Haaland a fost decisiv pentru Manchester City in meciul cu Borussia Dortmund: atacantul norvegian a inscris impotriva fostei sale echipe, iar trupa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1, miercuri, in Grupa G din Champions League. Surpriza serii a fost furnizata de Benfica, dupa ce echipa din Lisabona…

- Liverpool, finalista din sezonul precedent al Champions League, a fost invinsa categoric de Napoli, scor 4-1, in prima etapa din Grupa A a celei mai importante competiții europene. Tot miercuri, Robert Lewandowski a reușit primul sau hat-trick in tricoul Barcelonei (5-1 vs Viktoria Plzen, in Grupa C).

- Alaturi de FCSB, CFR Cluj și-a aflat astazi adversarele din Conference League. Tragerea la sorți a repartizat-o pe campioana Romaniei in Grupa G, alaturi de Slavia Praga (liderul din Cehia), Sivasspor (Turcia) și KF Ballkani din Kosovo. ...

- Meciul dintre FC Slovacko (Cehia) si AIK Stockholm (Suedia), de joi, din turul play-off-ului Conference League, care se va juca de la ora 22.00, pe Mestsky fotbalovy stadion Miroslava Valenty, va fi condus la centru de catre Horatiu Mircea Fesnic, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…