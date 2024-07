Stiri pe aceeasi tema

- Ajax Amsterdam si Sporting Braga au obtinut victorii, joi, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, informeaza AGERPRES.Ajax a dispus de Vojvodina Novi Sad cu 1-0, printr-un gol inscris de Branco van den Boomen (86).

- FCSB - Maccabi Tel Aviv, primul meci din turul doi preliminar al Ligii Campionilor va avea loc marți, 23 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua. Campioana Romaniei a trecut fara probleme de meciurile cu Virtus, scor 11-1 la general. FCSB se afla fața in fața cu cel mai important test din acest…

- FCSB s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa sanmarineza Virtus AC cu scorul de 4-0 (3-0), marti seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in mansa secunda a primului tur preliminar.

- Daca trece de Virtus (San Marino), FCSB o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv in turul II al Ligii Campionilor. Israelienii nu vor putea juca pe propria arena din cauza conflictului din zona. Ungaria va gazdui meciul. FCSB are de indeplinit o formalitate in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Pentru…

- Astazi va avea loc tragerea la sorți pentru turul doi preliminar al competiției Conference League, de la ora 15:00, de la Nyon, din Elveția.Pe langa echipa din Cluj și celelalte reprezentative ale Romaniei iși vor afla adversarii, mai exact, Universitatea Craiova și Corvinul Hunedoara, in cazul in care…

- Daca va fi eliminata de AC Virtus, FCSB va cobori in Conference League, urmand sa joace in al doilea tur preliminar din aceasta competiție. The post TRAGEREA LA SORȚI DE LA NYON FCSB iși afla posibilul adversar din turul 2 preliminar UCL first appeared on Informatia Zilei .

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul trei mondial, s-a calificat miercuri in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce l-a invins destul de greu, in patru seturi, 6-3, 6-4, 2-6, 6-2, pe olandezul Jesper de Jong, locul 176 mondial, jucator venit din calificari, potrivit…

- Belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial al tenisului feminin, a invins-o destul de greu vineri pe jucatoarea americana Katie Volynets, in trei seturi, 4-6, 6-3, 6-1, si s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, conform Agerpres.