Conference League: Aktobe vs Sepsi - Avertismentul lui Ciobotariu

Stiri pe aceeasi tema

- Aktobe și Sepsi se intalnesc in manșa secunda din turul 3 preliminari Conference League. Meciul are loc de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In tur, scorul a fost 1-1Daca trece de Aktobe, Sepsi va juca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt (Norvegia)…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) a prefațat manșa decisiva a duelului Sepsi - Aktobe, din turul III preliminar al Conference League, programata in Kazahstan, joi, de la ora 19:00. Sepsi și Aktobe au remizat in manșa tur, scor 1-1Aktobe - Sepsi va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1 și Digi…

- Sepsi - Aktobe 1-1, in turul 3 preliminar din Conference League. Attila Hadnagy, directorul general al covasnenilor, a avut o reacție dura dupa meci. Hadnagy a criticat jocul echipei sale și modul in care Sepsi a primit gol de la Santana, dupa un corner. El crede ca elevii lui Ciobotariu trebuie sa…

- Laszlo Dioszegi, conducatorul lui Sepsi, a prefațat duelul cu Aktobe din aceasta seara (turul III preliminar Conference League, prima manșa, ora 20:00). Sepsi - Aktobe se joaca azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 1. ...

- Sepsi - CSKA Sofia (2-0 in tur), manșa secunda din turul II preliminar Conference League, incepe azi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. Daca trece de CSKA Sofia, Sepsi va infrunta caștigatoarea „dublei” Torpedo Kutaisi - FC Aktobe (1-4 in tur) Sepsi…

- Directorul executiv al lui CSKA Sofia, Filip Filippov, a vorbit inaintea returului cu Sepsi din turul secund al Conference League (joi seara, ora 20:00). Sepsi - CSKA Sofia, manșa secunda a turului II preliminar Conference League se joaca joi, 3 august, de la 20:00. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) , antrenorul lui Sepsi, a prefațat deplasarea cu CSKA Sofia, primul duel din turul secund preliminar al Conference League. CSKA Sofia - Sepsi este programat joi, 27 iulie, de la ora 20:00. Meciul va fi televizat pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. Sepsi va juca joi intr-o…

- CFR Cluj - Farul și Universitatea Craiova - Sepsi sunt meciurile care stabilesc ierarhia finala a play-off-ului Ligii 1. Ambele partide sunt programate duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizate pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport 1. MIZA MECIURILOR: CFR Cluj și Universitatea…