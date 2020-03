Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati Din Romania (COTAR) si Confederatia Nationala A Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM) solicita marti statului masuri de sprijin printre care eliminarea obligatiilor fiscale si plafonarea preturilor la carburanti.Transportatorii…

- Confederația Naționala a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori (CONROM) face un apel catre senatorii din trei comisii din Senatul Romaniei sa nu se grabeasca un un Raport la Propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania critica dispozitiile cuprinse in proiectul initiat de Marius Bota de modificare a Legii 132/2017. Proiectul ar trebui retras, spun cei de la COTAR, deoarece afecteaza interesele transportatorilor.

- Subscrisa, Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul in Iasi, Piata 14 Decembrie 1989, nr. 2B, inregistrata sub nr. 13176697 este o uniune de 28 asociatii si 4 federatii – proiect finantat de Uniunea Europeana in anul 2008, organizatie nonguvernamentala,…

- Subscrisa, Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul in Iasi, Piata 14 Decembrie 1989, nr. 2B, inregistrata sub nr. 13176697 este o uniune de 28 asociatii si 4 federatii – proiect finantat de Uniunea Europeana in anul 2008, organizatie nonguvernamentala,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) respinge ferm explicațiile unor asiguratori precum Euroins - precum și pe cele ale asociației firmelor de asigurari (UNSAR) -, cu privire la plata despagubirilor in baza polițelor...

- Cresterea pe termen mediu a nivelului contributiei la Pilonul II si a deductibilitatii fiscale pentru contributiile la Pilonul III sunt de bun augur pentru dezvoltarea viitoare a sistemului de pensii private si suplimentarea economiilor romanilor, considera reprezentantii Asociatiei pentru Pensiile…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a anunțat ca va organiza ”un protest de amploare” din cauza Euroins, liderul pieței de asigurari de raspundere civila auto (RCA) din Romania, cu o cota de 30%.Transportatorii acuza Euroins ca a implementat o ”reglementare”…