- Cota TVA pentru intreprinderile din sectorul HoReCa a fost redusa de la 20% la 15%, pe perioada starii de urgenta. Masura este prevazuta in legea privind instituirea unor masuri de sustinere a cetatenilor si a activitatii de intreprinzator in perioada starii de urgenta si modificarea unor acte normative,…

- Consiliul de Administratie al clubului de fotbal FC Hermannstadt a decis, luni seara, sa suspende contractele jucatorilor legitimati pe perioada starii de urgenta in Romania, potrivit unui comunicat al gruparii sibiene. ''Masura vine ca o consecinta a faptului ca obiectul contractului incheiat…

- Guvernul discuta luni introducerea unor noi masuri, pe perioada instituirii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, in domeniul Sanatații:Termenul de valabilitate de la data prescrierii biletelor de trimitere pentru specialitați clinice și a biletelor de trimitere pentru specialitați paraclinice,…

- Presedintele clubului de fotbal AFC Hermannstadt, Iuliu Muresan, a decis luni sa isi suspende contractul pe care il are cu gruparea sibiana pe perioada starii de urgenta, aflata in vigoare in contextul pandemiei de COVID-19. "Aflat in autoizolare, dl Iuliu Muresan, presedintele #FCH, a decis ca incepand…

- Ziarul Unirea Somajul tehnic va fi suportat de stat DOAR pentru perioada starii de urgența. Completari la OUG pentru simplificarea procedurii Somajul tehnic va fi suportat de stat DOAR pentru perioada starii de urgența. Completari la OUG pentru simplificarea procedurii Ministrul muncii a prezentat masurile…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, dupa ședința de Guvern de joi seara, ca a fost adoptata OUG prin care importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19 vor fi scutite de taxe vamale si TVA pe perioada starii de urgența și pentru 30 de zile dupa incetarea acesteia. De altfel, ministrul…

- Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind instituirea starii de urgenta pentru o luna.Ministru Justiției, Fadei Nagacevschi, in cadrul ședinței de Guvern, a propus spre aprobare proiectul de hotarare pentru propunerea declararii starii de urgența și prezentarea catre