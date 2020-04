Stiri pe aceeasi tema

- De peste doua decenii sta in prima line a medicinei, la spitalul de boli infecțioase din Alba Iulia. Este vorba despre Corina Liana Maniu, care din cei 57 de ani de viața, 21 și i-a petrecut in slujba sanatații. Acum, cu o pandemie de coronavirus care afecteaza și județul Alba, șefa secției de Infecțioase…

- Ziua NATO in Romania este marcata in acest an sub semnul unitatii si solidaritatii euro-atlantice, in contextul unei crize sanitare fara precedent pentru lumea contemporana, se arata intr-un mesaj transmis, duminica, de premierul Ludovic Orban."De cateva saptamani, noul coronavirus curma zilnic mii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a solicitat Executivului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar medicilor si personalului medical care lucreaza cu pacienti infectati cu COVID-19. In acest sens, seful statului a mentionat "un bonus consistent, de…

- Ziarul Unirea CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul Pandemia mondiala cauzata de noul coronavirus, care a ajuns și la noi in țara de aproximativ…

- Clubul Chelsea a anuntat ca, la propunerea presedintelui Roman Abramovich, le va oferi cazare membrilor Serviciului Sanitar National, pentru a contribui la lupta impotriva pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Se pare ca initial clubul va plati cazarea pentru doua luni, dar aceasta perioada…

- Gigi Becali a vorbit azi despre situația din Romania cauzata de pandemia de coronavirus. Patronul FCSB a reacționat dur la adresa Guvernului și a spus ca premierul Ludovic Orban și restul miniștrilor nu sunt interesați de problemele din sanatate și ca au alte prioritați. „In 2-3 saptamani trece treaba…

- Trebuie sa recunoastem ca Romania este in haos. De la o ora la alta, situatia in tara noastra se modifica privind raspandirea cu repeziciune a temutului coronavirus. In spialele din tara, fie ca vorbim de cele din judete, fie ca vorbim de spitalele din Bucuresti, este un haos total si asta datorita…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, respinge ideea lansata de Marcel Ciolacu, cu privire la spijinirea unui guvern de profesionisti care sa gestioneze criza actuala, in contextul amenintarii coronavirusului."PSD tehnocratie? Glumiti", a afirmat Orban. In privinta gestionarii situatiei…