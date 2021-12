Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, sambata seara, dupa aparitia primelor cazuri de infectare cu varianta omicron a virusului SARS-CoV-2, ca va lua masuri dupa consultarile cu specialistii. Astfel, prim-ministrul se va intalni duminica cu Alexandru Rafila, Raed Arafat, dar si cu Adriana Pistol.

- Deputatul Vasile Toma, președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura din Camera Deputaților susține ca PSD are 100 d empsuri pentru stabilizarea economica, sanitara și sociala a țarii: ”Romania și romanii trec printr-un moment critic, iar consecințele se resimt zilnic in tot…

- "Sunt destul de multe teme pe care le dezbatem. Este in primul rand chestiunea energiei, clima și ceea ce se numește Green Deal. Noi știm de acasa ca avem o problema cu prețurile la energie, mai ales cu prețurile la electricitate. Noi am gasit acasa soluțiile pentru familiile cu venituri mici, avem…

- „Indiferent prin ce zona din București treci in timpul zilei, indiferent de ora te intalnești cu ambulanțele avand sirenele pornite. Daca nu ești in trafic și deschizi un geam, le auzi. Doar daca te minți singur, nu le auzi. Prietenii iți spun despre prieteni ca sunt bolnavi.E grav. Am facut o mare…

- Toamna este perioada in care foarte mulți oameni se confrunta cu alergii, iar unul dintre cei mai importanți factori declanșatori este ambrozia. De-a lungul ultimilor ani, in lipsa aplicarii unor masuri de control biologic al polenizarii, 13,5 milioane de europeni sufereau de alergii declanșate de ambrozie,…

- “As vrea sa discutam la pachet, pentru ca aceste doua masuri – eliminarea exceptiilor si scaderea treptata a taxarii muncii – sunt doua masuri care nu pot sa se intample decat la pachet. Exista un principiu pe care noi ne-am dorit sa il vedem si in Romania – taxe mai mici pentru toata lumea, dar care…

- Rata de incidența la 14 zile in Timișoara a atins, luni, 7,15 la mia de locuitori, astfel incat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis impunerea de noi restricți,...