Exercitiile fizice de intensitate moderata pot avea o eficacitate aproape comparabila cu cea a vaccinului contra Covid-19 in prevenirea formelor grave de boala, susține conf. univ. dr. Bogdan Alexandru Hagiu de la Facultatea de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. „Exercitiile fizice de intensitate moderata pot fi aproape la fel de eficiente in prevenirea formelor grave de Covid-19 ca un vaccin. Numeroase lucrari stiintifice din toata lumea argumenteaza aceasta afirmatie. Brandenburg, in 2021, a publicat un studiu ce arata un procent de preventie a…