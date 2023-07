Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tehnologiei, Elon Musk și Mark Zuckerberg, au fost de acord sa se lupte intr-un meci in cușca.Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a precizat ca este "gata pentru o lupta in cușca" cu Mark Zuckerberg, conform…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta diupa-amiaza in sectorul Botanica, in apropiere de centrul comercial Jumbo. Potrivit IGSU, la moment, in Capitala au fost localizate doua incendii, noteaza realitatea.md. Pompierii lucreaza la fața locului.

- Conștiința naționala și speranța au dat putere maghiarilor „blocați in afara granițelor” dupa Trianon. Speranța este ca „va exista un viitor maghiar in Bazinul Carpatic”, a subliniat sambata secretarul de stat adjunct pentru Politica Naționala de la Biroul premierului maghiar Viktor Orban, informeaza…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski se intalnește luni, 15 mai, cu premierul Rishi Sunak in Marea Britanie, ca parte a unui turneu in mai multe țari europene aliate cheie, inainte de așteptata contraofensiva ucraineana impotriva forțelor rusești, transmite Hotnews . Biroul lui Sunak a transmis…

- In 13 mai, Noaptea Muzeelor aduce peste 300 de evenimente intr-o ediție comuna Romania-Republica Moldova. La Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Muzeul Național de Arta și Muzeul Satului Banațean ofera intrare libera la expoziții și au pregatit cateva evenimente.

- Un manuscris despre Avram Iancu si despre evenimentele din 1848-1849 din Transilvania, care i-a apartinut lui Rubin Patitia, face obiectul unei mini-expozitii vernisate marti si care poate fi vazuta in luna mai la Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia.Manuscrisul face parte dintr-o colectie…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) este ingrijorata de problema celor 20 de miliarde de lei care trebuie economisiți de la buget și avertizeaza impotriva creșterii taxelor, potrivit unui comunicat al organizației, citat de Economica.net.„CCIR isi exprima ingrijorarea fata de situatia bugetara…

- Romanii au fost mereu inventivi și indiferent de vremuri au putut sa iși imagineze viitorul. De exemplu, la Arad au fost gasite cateva carți poștale vechi cu orașul in viitor, așa cum il vedeau cei de la vremea respectiva