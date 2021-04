Conductele prieteniei: Operațiunea petrol românesc pentru NATO Romania va construi un sistem NATO de conducte petroliere pentru a asigura aprovizionarea cu carburanți pentru operațiile militare multinaționale care se vor defașura pe teritoriul național. Bugetul alocat Ministerului Apararii pe urmatorii patru ani este unul uriaș, depașind 120 miliarde de lei. Armata va beneficia de fonduri bugetare uriașe in urmatorii patru ani, obiectivul principal […] The post Conductele prieteniei: Operațiunea petrol romanesc pentru NATO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

