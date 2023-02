Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 februarie, guvernul a adoptat Hotararea privind declararea proiectului de investiții „Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia” ca proiect de importanța naționala in domeniul gazelor naturale.

- Statul roman a gasit destul de repede o destinație pentru mare parte din cele 91 de milioane de euro provenite din vanzarea centralei de la Mintia: le investește intr-o rețea noua de gaze, de 56 de km, ce va deservi tot centrala de la Mintia. Ințelegerea a fost parafata intre Transgaz și cumparatorul…

- Incepand de joi, de la ora 15:00, va fi reluata furnizarea de gaze naturale pentru locuitorii capitalei Artsakh (Nagorno-Karabah) Stepanakert, a aflat Armenian News-NEWS.am de la Centrul de Informații din Artsakh, anunța news.am. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucrainenii acuza Rusia de incalcare a propriului armistițiu ordonat de Putin pe durata Craciunului pe rit vechi. Pe de alta parte, ministerul rus al Apararii a susținut ca forțele ruse „respecta decizia unilaterala de incetare a focului” și a acuzat, in schimb, Ucraina ca efectueaza bombardamente. Conform…

- Ministerul Energiei propune eliminarea declarației pe propria raspundere pentru tarife plafonate.Proiectul de OUG publicat de minister elimina obligația clienților casnici care au locuri de consum la domiciliu și la reședința de a depune declarații privind locul de consum la care beneficiaza de preț…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 96,422 miliarde lei, in primele noua luni, in crestere cu 4,5%, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul III 2022 investitiile nete realizate…