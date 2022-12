Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe al Macedoniei de Nord, Bujar Osmani, a carui tara va prelua presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a anuntat joi, la Lodz (Polonia), ca tara sa isi va axa mandatul pe lupta impotriva traficului de persoane, transmite EFE.

Polonia va prelua activele din tara ale Gazprom, a declarat luni un ministru, adaugand ca masura se refera la participatia de 48% a companiei ruse in Europolgaz, care detine sectiunea poloneza a gazoductului Yamal, transmite Reuters.

Polonia a declarat miercuri ca a detectat o scurgere la unul dintre oleoductele Drujba care aduc petrol din Rusia in Europa și a spus ca aceasta a fost probabil cauzata de un accident, scrie Reuters , citat de Rador.

Polonia a inceput de sambata sa primeasca gaze printr-o noua conducta in regiunea baltica, care porneste din Norvegia si trece prin Danemarca si Marea Baltica, a declarat operatorul polonez de gazoducte Gaz-System, transmite Reuters. Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica

Norvegia va primi ajutor de la Marea Britanie, Germania si Franta pentru a patrula marile din jurul platformelor sale de petrol si gaze, pe fondul suspiciunii scurgerile din conductele Nord Stream de la inceputul acestei saptamani au fost provocate de sabotaje, a declarat vineri prim-ministrul Norvegiei,

Oficiali din Polonia, Norvegia si Danemarca au participat marti la inaugurarea unui gazoduct strategic - 'Baltic Pipe' - care le va permite polonezilor sa-si diminueze dependenta fata de gazul natural rusesc, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Gazoductul care va transporta gazul norvegian in Polonia, via Danemarca, este inaugurat marți in prezența unor demnitari europeni, potrivit BBC.

Polonia ar trebui sa primeasca in trimestrul al patrulea o cantitate dubla de gaz fața de cea prevazuta inițial prin noua Conducta Baltica din Norvegia, datorita faptului ca lucrarile din Danemarca au fost finalizate mai devreme decat se aștepta, a declarat un oficial polonez, conform Reuters, scrie