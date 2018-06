Stiri pe aceeasi tema

- Brașovenii sunt așteptați sambata și duminica ( 30 iunie și 1 iulie), la lecții demonstrative de conducere defensiva in parcarea Coresi Shopping Resort, in cadrul campaniei „Conduci Defensiv – Salvezi vieți!”. Cei prezenți vor avea ocazia de a testa aplicații interesante și educative, derapaje controlate…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, convocat marti in sedinta extraordinara la sediul Prefecturii, a activat planul de masuri pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice prognozate in urmatoarea perioada pe teritoriul judetului, informeaza Inspectoratul…

- Inspectoratul de Politie Judetean Dolj deruleaza, in perioada 4-17 iunie, la nivel judetean ˮCampania de prevenire a accidentelor rutiere in care sunt implicate vehicule cu tractiune animala si bicicleteˮ. Campania are drept scop informarea atat a conducatorilor de vehicule cu ...

- Ultima zi din campania „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”, organizata de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, a fost dedicata sigurantei rutiere. Politistii au fost prezenti in unitati de invațamant, scoli de soferi si in trafic, iar patrulele scolare au actionat la trecerile de pietoni din apropierea…

- In cursul zilei de marți,politistii din Alba au depistat 3 soferi care conduceau autovehicule fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reaminteste conducatorilor auto ca, pe langa faptul ca exista posibilitatea producerii unui accident rutier, daca conduc sub…

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj deruleaza, in aceste zile, Campania „Saptamana prevenirii criminalitatii”. Cu aceasta ocazie, polițiștii desfasoara o serie de activitati informativ – preventive, in special in spatiul public pentru diseminarea mesajelor catre un numar cat mai mare de beneficiari,…

- Începând cu ora 12.00, aici va fi organizata o simulare de accident rutier și vor fi exemplificate tehnici de acordare a primului-ajutor pentru potențialele victime ale unui astfel de incident nedorit. Cei prezenți, indiferent de vârsta, pot fi participanți ai cursului specializat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba continua in aceasta perioada campania de informare preventiva a cetațenilor „RISC”, sub un nou logo „RISC. Siguranța nu este un joc de noroc!”. Campania se desfașoara la nivel național și are ca scop reducerea incidentelor de natura…