- RECOMANDARILE POLIȚIEI in contextul atenționarilor meteo de COD GALBEN și COD PORTOCALIU, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum și sa reduca semnificativ viteza cand sunt precipitații,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben ce vizeaza judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, in intervalul 23 12 2022 ora 6:00 pana la 23 12 2022 ora 9:00 in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala local si temporar ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata ce vizeaza judetul Constanta. Potrivit ANM, in intervalul 21 12 2022 ora 8:15 pana la ora 11:00 in judetul Constanta se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m.De asemenea,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum si sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceata ce vizeaza judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, pana la ora 10.00 in judetele Constanta si Tulcea se va semnala local si temporar ceata, care determina vizibilitate scazuta sub 200 m si izolat sub 50 m. Centrul INFOTRAFIC…

- Un transport agabaritic de 100 tone tranziteaza județul Alba vineri noaptea, pe autostrazile A1 și A10, dinspre Sibiu Un transport agabaritic de 100 tone tranziteaza județul Alba vineri noaptea, pe autostrazile A1 și A10, dinspre Sibiu Un transport agabaritic tranziteaza joi, 21 iulie, județul Alba…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi si maine, 21 si 22 octombrie, incepand cu orele 22.00, respectiv 02.00, se vor efectua doua transporturi agabaritice, in convoi, pe traseul: Constanta ndash; DN 39 ndash; A4 ndash; DN 39A ndash;Port Agigea. Potrivit…

- ASTAZI: Un transport agabaritic tranziteaza județul Alba, pe autostrada A1, dinspre Sibiu Un transport agabaritic tranziteaza joi, 20 octombrie 2022, județul Alba pe ruta autostrada A1, dinspre Sibiu spre Vama Nadlac. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi,…