Stiri pe aceeasi tema

- „Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), de a suspenda licența de emisie a șase posturi de televiziune din Republica Moldova este cel mai mare atentat la libertatea de exprimare”. Cu o astfel de reacție a venit liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor. Potrivit lui, prin aceasta decizie, „PAS…

- Intreruperi de curent, rachete ratacite și inflație de 35%: daunele colaterale ale razboiului Rusiei in Ucraina au aruncat Republica Moldova vecina intr-o criza care merge dincolo de creșterea facturilor la energie. „Vad oameni in varsta plangand in fața vitrinei. Nu este vorba ca nu-și permit salam,…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a criticat declaratiile sefului AUR George Serban, prin care acesta solicita ca Romania sa nu mai ajute Republica Moldova, sustinand ca "troll-ul Kremlinului vrea, de fapt, izolarea romanilor de peste Prut, marginalizarea lor si tratarea ca pe un inamic".…

- Politicienii fugari Ilan Șor și Vlad Plahotniuc au menirea de a destabiliza situația din Republica Moldova incercand sa deturneze vectorul european al țarii. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu și a fost facuta la București in timpul unui interviu pentru TVR INFO. Potrivit…

- Deputatul PAS, Radu Mariana, impreuna cu colegul sau Ion Șpac, participa in Helsinki la Adunarea Parlamentara a deputaților din țarile NATO, la care Republica Moldova participa din 1994, noteaza Noi.md Anunțul a fost facut de Radu Marian pe rețelele de socializare. Potrivit alesului poporului, subiectul…

- Liderul instalat de ruși la conducerea regiunii ucrainene ocupate Herson a declarat, marți, ca urmeaza noi „mutari organizate” de civili din regiune mai departe de linia frontului, relateaza CNN.

- Rusia acuza Statele Unite ca ridica miza impotriva sa prin conflictul din Ucraina și ii cere sa realizeze ca situația este periculoasa, avertizeaza adjunctul șefului diplomației de la Moscova, Serghei Riabkov, citat de EFE.

- Primarul Ion Ceban și Ilan Șor ar intenționa, la solicitarea Kremlinului, sa destabilizeze situația in Republica Moldova, considera fostul premier, Ion Sturza. Astfel, fostul prim-ministrul indeamna reprezentanții guvernarii, in frunte cu Maia Sandu, sa lase la o parte lamentarile „cu oamenii au dreptul…