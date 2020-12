Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Teohari, a carui candidatura la alegerile parlamentare a fost invalidata de catre USR, a anuntat, marti, ca va cere în instanța despagubiri de 816.000 de lei de la liderii USR responsabili pentru "invalidarea abuziva" a candidaturii sale. El este aparat în instanța de colegul…

- "Consider ca a venit momentul sa dau startul inevitabilului proces in instanta, care probabil se va intinde pe cativa ani si care se va indrepta in special impotriva celor 20 de persoane, membri ai Comisiei Nationale de Arbitraj si ai Biroului National, care au votat pentru invalidarea mea. Dupa ce…

- Candidatura lui Marian Oprișan pentru un loc eligibil la Senat a fost respinsa, miercuri de conducerea PSD. Consiliul Politic National a decis sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamentare dupa ce Marian Oprisan a convocat o ședința a organizației PSD Vrancea s-a pus camdidat…

- Scandalul listelor de candidați pentru alegerile parlamentare ale USR PLUS continua. Vlad Teohari, a carui candidatura pe listele pentru diaspora a fost invalidata de Biroul Național al formațiunii pentru ca „a ieșit public impotriva partidului”, anunța ca da partidul in judecata, iar avocatul Dumitru…

- ​Deputatul USR Cornel Zainea a anunțat joi ca demisioneaza din Parlament și din partid, explicând pe Facebook, evaziv, ca decizia sa are la baza faptul ca „USR și se pare ca și PLUS devin partide în care câștiga cine “are control pe filiala”.Ce s-a întâmplat,…

- USR a transmis, marti, cum functioneaza procesul de desemnare a candidatilor pentru alegerile parlamentare, dupa invalidarea candidaturii lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare. Reprezentatii USR sustin ca filialele au cel mai greu cuvant de spus, insa doua dintre forurile nationale pot invalida…

- USR a explicat cum functioneaza procesul de desemnare a candidatilor pentru alegerile parlamentare, dupa invalidarea candidaturii lui Vlad Teohari. Reprezentatii USR sustin ca filialele au cel mai greu cuvant de spus, insa doua dintre forurile nationale pot invalida propunerile locale: Biroul National…

- Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare, sustinuta de USR PLUS Diaspora, a fost invalidata de Biroul National in urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului dupa ce acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisa initiata de Mihai Gotiu si in care…