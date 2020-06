Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat, joi, ca "Patriarhia Romana considera ca revenirea grabnica la oficierea slujbelor religioase și in interiorul lacașurilor de cult (cu respectarea subințeleasa a regulilor de distanțare fizica și de igienizare a spațiilor liturgice…

- Patriarhia Romana a transmis, joi, intr-un comunicat semnat de purtatorul de cuvant al instituției, ca se impune revenirea la oficierea slujbelor religioase și in interiorul lacașurilor de cult, fara limita impusa de autoritați, de 16 participanți. Patriarhia da, totodata, asigurari ca vor fi respectate…

- Patriarhia Romana considera ca revenirea grabnica la oficierea slujbelor religioase și in interiorul lacașurilor de cult este deja deplin justificata și adecvata actualei realitați sociale romanești, potrivit unui comunicat de presa. Patriarhia subliniaza ca revenirea la slujbele in incinta lacașurilor…

- Ziarul Unirea Raed Arafat, despre reluarea slujbelor in interiorul bisericilor: „Inca exista retincenta de a permite accesul in lacasurile de cult” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat, marți, care ar putea fi noile masuri implementate, in contextul pandemiei de coronavirus,…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a anunțat, marți ca Biserica Ortodoxa Romana iși dorește reluarea slujbelor religioase la care sa participe credincioșii și face demersuri in acest scop, informeaza romania24.ro. ”Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte culte religioase din…

- Conducerea Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din Romania ii solicita premierului Orban, intr-o scrisoare deschisa, ca printre masurile adoptate incepand cu 15 mai sa se numere si reluarea slujbelor religioase in spatii inchise si deschise. Presedintele Uniunii Baptiste, pastorul Viorel Iuga,…

- Pastorul Viorel Iuga, presedintele Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din Romania solicita gasirea unor solutii pentru reluarea slujbelor religioase cu public, in conditii de siguranta pentru cetateni. Acesta adreseaza o scrisoare deschisa presedintelui Iohannis, premierului Orban si ministrului…