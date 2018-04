Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Universitatii Babes-Bolyai le-a transmis joi o scrisoare deschisa cadrelor didactice si angajatilor institutiei prin care le recomanda sa sustina greva japoneza a studentilor si actiunile de protest ale acestora.

- Studenții și profesorii facultaților din cadrul Universitații din București vor intra de joi in greva japoneza in semn de protest fața de decizia Ministerului Educației de a reduce numarul de locuri bugetate in universitațile din Consorțiul Universitaria. ”Prin votul unanim al Senatului Universitatii,…

- Zeci de studenti ai Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au organizat miercuri un flash-mob, in timpul caruia si-au pus pe brate banderole albe, semn al grevei japoneze pe care au declansat-o pentru a-si manifesta, astfel, atitudinea de protest fata de reducerea numarului locurilor bugetate…

- Studentii Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca au declansat, miercuri, o greva japoneza si poarta banderole albe pe brate la cursuri, in semn de protest fata de alocarea locurilor bugetate la nivel de licență și master, respectiv a granturilor doctorale pentru anul universitar 2018-2019.

- Conducerea Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca analizeaza declansarea unei greve japoneze, urmata de o greva generala a studentilor si cadrelor didactice, dupa reducerea locurilor pentru admiterea in anul universitar 2018 – 2019 la licenta, master si doctorat.Prorectorul cu cercetarea…

- Greva generala la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca dupa reducerea numarului de locuri pentru admitere. Conducerea Universitații ia in calcul declanșarea unei greve japoneze și apoi a unei greve generale a studenților și a profesorilor, in semn de protest fața de reducerea numarului de locuri…

- Ministerul Educatiei Nationale a precizat joi ca pe data de 30 ianuarie a transferat sumele pentru plata salariilor catre inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu drept de utilizare din data de 1 februarie, informeaza AGERPRES. “In conformitate cu prevederile…