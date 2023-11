Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti ( ASSMB ) si managerii celor 19 unitati administrate prin aceasta cer Executivului, premierului Marcel Ciolacu, ministrilor Sanatatii si Finantelor, Alexandru Rafila si Marcel Bolos, modificarea OUG nr. 90/2023 privind reducerea…

- „Pentru a ne respecta pe cat posibil tintele asumate si programul de convergenta a fost nevoie de acest pachet de masuri suplimentar”, a aratat Bolos, precizand ca masurile nu mai afecteaza contribuabilii, ci statul face de data aceasta eforturi si rationalizeaza cheltuirea banului public, astfel incat…

- Planul Național de Combatere a Cancerului, care ar permite pacienților oncologici tratamente moderne, nu e funcțional. Prim-ministrul Marcel Ciolacu și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, nu-și respecta propriul termen stabilit pentru publicarea normelor care ar debloca planul. Am decis, impreuna…

- ”Proiectul de lege a fost discutat intr-o prima lectura, in Guvern, tocmai in ideea aceasta ca toti membrii Guvernului sa ia la cunostinta si apoi sa avizeze proiectul, conform procedurilor legale. Sigur, proiectul de lege, pana in momentul in care se aproba de catre Guvern, poate fi adaugat si pot…

- Clubul Fermierilor Romani a transmis o scrisoare deschisa primului-ministru Marcel Ciolacu, ministrului agriculturii Florin Barbu și ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, cu propunerile pentru creșterea competitivitații fermelor și revitalizarea sectorului agricol.

- Oficialii Comisiei Europene cu care a discutat in ultimele zile la Bruxelles ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, au rezerve fața de impactul bugetar real al masurilor propuse de guvern, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Directorii din Comisie, care nu au putere de decizie, dar fundamenteaza…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

