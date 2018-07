Conducerea Senatului se reunește joi la ora 18:00 in contextul in care sesiunea extraordinara se incheie oficial. Totodata, Guvernul are programata joi o noua ședința de lucru. De altfel, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat public ca Executivul va avea o noua ședința pentru ca "mai sunt cateva ordonanțe de urgența care nu suporta amanare".