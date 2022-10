Rapid București a anuntat, miercuri, ca i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, in care a cerut ca Lucian Rusandu sa nu mai arbitreze meciurile echipei antrenate de Adrian Mutu. In minutul 19 al partidei Rapid – Chindia, 1-2, reușita lui Alexandru Albu a fost anulata dupa consultarea sistemului VAR, pentru un ofsaid. “Domnule Vassaras, din poziția de Președinte al FC Rapid București țin sa trag un semnal de alarma cu privire la modul in care este tratata echipa noastra de catre arbitri, pe parcursul meciurilor de fotbal. In dorința de a pastra…