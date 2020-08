Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca vineri va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa fie luate in discutie data votului in cazul motiunii de cenzura si detalii legate de congresul formatiunii din 22 august. "Principalul subiect, in afara de organizarea congresului (...), va fi stabilita data sau calendarul de vot al motiunii de cenzura. Noi ne dorim sa votam cat mai repede, pentru ca, in momentul asta, orice zi in plus cu Guvernul Orban este pierdere pentru tara, atat sanitar vorbind, cat si economic. Deci, speram ca vineri sa se valideze…