- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anunta ca luni Biroul Permanent National al PSD va aproba sesizarea Curtii Constitutionale pe cele doua angajari de raspundere ale Guvernului Orban. Atacul la CCR va fi unul pe forma demersului, nu pe fondul actelor normative."Vorbim de cele doua…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea sedintei Buroului Politic provizoriu, ca partdul discuta strategia la motiune impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, dar si ce va face in cazul in care Guvernul Orban decide sa-si asume raspunderea pe vreun pachet de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit presedinte interimar Marcel Ciolacu, a anuntat liderul PSD Sector 1, Dan Tudorache, la finalul sedintei CExN. Potrivit acestuia, a fost dizolvat Biroul Permanent al partidului, iar noul secretar general…

- Liderii PSD s-au reunit ieri seara, intr-o sedinta informala, la Parlament pentru a discuta viitorul partidului. Intalnirea a avut loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a avut o discutie cu Viorica Dancila si a convins-o pe aceasta sa-si depuna demisia din fruntea…

- Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a afirmat joi, la Parlament, intrebat despre un posibil eșec al Guvernului Orban, ca cei care au format noua majoritate sunt responsabili pentru viitoarea criza politica.„Intram intr-o criza politica, nu intr-un blocaj constituțional. Cred ca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

