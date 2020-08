Conducerea Pro România a decis: Vot pentru demiterea Guvernului Orban. Candidații la locale au fost validați Delegația Naționala a PRO Romania a validat luni, 10 august, lista candidaților pentru alegerile locale. Tot in acest context au fost aprobate și alianțele electorale pentru Prahova, Buzau, Bistrița și Caraș-Severin. „PRO Romania are candidați in toate unitațile administrativ-teritoriale. Am ales oameni reprezentativi pentru comunitațile lor, profesioniști care și-au dovedit abilitațile de leadership și de buni manageri in activitatea lor. Aceștia reprezinta alternativa romanilor care s-au saturat de circ politic, de interese de partid și de promisiuni electorale incalcate.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

