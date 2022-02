Conducerea Primăriei Râmnicului abrogă programul de funcţionare al parcărilor cu plată aprobat la începutul săptămânii Conducerea municipalitatii ramnicene va convoca o sedinta extraordinara pentru a revoca taxarea si in zilele de week-end in parcarile cu plata din oras ce a fost aprobata in urma cu doua zile de majoritatea consilierilor locali, au anuntat, joi, reprezentantii primariei. Potrivit sursei citate, pe ordinea acestei sedinte, care va avea loc saptamana viitoare, se afla doar abrogarea articolului referitor la prelungirea programului de tarifare a parcarilor cu plata in fiecare zi din saptamana, intre orele 08:00 - 20:00.



