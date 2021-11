Saptamana trecuta, Gheorghe Stavarache (58 de ani), consilier local din partea PNL in comuna Țibanești a fost arestat pentru proxenetism.Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a reacționat fața de arestarea lui Stavarache la solicitarea G4Media: „Sunt in permanența in legatura cu președintele organizației locale, primarul comunei Țibanești privind situația de acolo. PNL Iași se dezice ferm de faptele relatate care au dus la reținerea și ulterior arestarea consilierului local in cauza. In acest sens, saptamana aceasta va avea loc o ședința de birou politic local unde va fi supusa excluderea,…