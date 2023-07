Liberalii au programata luni sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale, urmata de sedinta Biroului Executiv, urmand sa fie discutata inclusiv pozitia fata de facilitatile fiscale in IT, constructii, agricultura si industria alimentara, PNL opunandu-se intentiei PSD si a premierului Marcel Ciolacu de a le elimina partial. Subiectul ar urma sa fie discutat ulterior, […] The post Conducerea PNL, doua ședințe luni dimineața. Ce se intampla cu facilitațile fiscale din IT, construcții, agricultura și industria alimentara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…