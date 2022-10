Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a caracterizat recentele atacuri rusesti cu rachete asupra mai multor orase mari din Ucraina drept "teroare" impotriva populatiei civile, transmite dpa, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, intr-un mesaj pe Twitter, ca personalul ambasadei romane de la Kiev este in siguranta si condamna atacurile ruse asupra capitalei Ucrainei. ‘Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale fortelor ruse asupra obiectivelor civile in centrul Kievului…

- Republica Moldova condamna ferm atacurile necruțatoare ale Rusiei impotriva civililor din toata Ucraina, soldate cu zeci de victime. Declarația a fost facuta de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene.

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Potrivit acestor surse, trimisul de origine ucraineana, Dmitri Kozak, i-ar fi spus lui Vladimir Putin ca el crede ca acordul pe care l-a incheiat a inlaturat nevoia ca Rusia sa urmareasca o ocupație pe scara larga a Ucrainei, relateaza HotNews.ro.Putin a afirmat in repetate randuri inainte de razboi…

- Belarus a inceput exercitii militare langa orasul Brest, situat in apropiere de frontiera cu Polonia, in capitala sa Minsk si la Vitebsk, o regiune din nord-estul tarii, a anuntat joi Ministerul Apararii belarus, citat de Reuters. Exercitiile de comandament, programate sa aiba loc pana pe 14 septembrie,…

- Paul Massaro, consilier principal pentru politici pentru Comisia Helsinki din Congresul SUA, cunoscuta si sub numele de Comisia pentru Securitate si Cooperare in Europa , unde portofoliul sau include combaterea coruptiei, drepturile omului, sanctiuni, finantare ilicita si securitate energetica a cerut…