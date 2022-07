Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Radu Popa, a avut ieri, cu puțin timp inainte ca delegația SN Nuclearelectrica sa ajunga la Doicești, o interventie la tribuna Camerei Deputaților, in care a vorbit despre Post-ul Radu Popa, despre reactorul nuclear de la Doicesti: Este nevoie de o abordare corecta fata de comunitatea…

- PNL lasa impresia ca a uitat ca la ultimele alegeri locale a facut alianța cu USR și le-a oferit bucureștenilor primari precum Nicușor Dan și Clotilde Armand. Acum, liberalii joaca un teatru ieftin in care mimeaza interes fața de problemele Capitalei. In realitate, PNL face jocurile edililor pe care…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat miercuri un apel in favoarea dreptului la avort, in momentul in care Curtea Suprema a Statelor Unite pare pregatita sa revina asupra acestui drept la nivel federal, relateaza AFP. Fii la curent…

- Ieri, la București, Adunarea Generala a stabilit ca, de acum inainte, pentru o perioada de 4 ani. Pana-n 2026, handbalul romanesc va avea un alt președinte. Fostul arbitru Constantin Din este noul președinte, dupa victoria clara din turul II in fața lui Alexandru Dedu. Din a obținut 157 de voturi, iar…

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…

- Sonja vine cu un fresh new tune. Piesa pop dance este compusa și produsa in studiourile DeMoga Music. “Don’t Say Goodbye” vine cu o completare a poveștii melodiei “Runaway” și este lansata de de Excellence Media Production Europe. Don’t Say Goodbye este o una dintre producțiile cele mai apropiate…

- „Astazi, de Ziua Internaționala a Artei, Directorul fondator al Teatrului Metropolis și-a depus demisia anunțata ieri”, a anunțat Teatrul Metropolis.„Nu cred ca poți face Arta umilindu-i pe artiștiStimate domnule Primar General Nicușor Dan,Subsemnatul George Ivașcu, Director fondator al Teatrului Metropolis,…