- Peste 650 de sesizari au fost inregistrate de la inceputul campaniei electorale, cele mai multe fiind despre distrugerea sau deteriorarea afiselor, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. "De la inceputul campaniei electorale, au fost inregistrate…

- Se fac pregatiri intense in toata țara pentru organizarea in condiții de siguranța a alegerilor locale care sunt programate sa aiba loc in acest weekend. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, susține o declarație de presa in care prezinta stadiul…

- Elena Udrea este prezenta la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca dosarul referitor la finantarea campaniei electorale prezidentiale din 2009. Fostul ministru este acuzat de instigare la luare de mita si spalare a banilor. In acest dosar mai sunt vizati Ioana Basescu si Dan Andronic. Procurorii…

- Purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor de Interne, Monica Dajbog, a declarat ca in ultima saptamana au avut loc peste 200 de percheziții in dosare care vizeaza, printre altele, fapte de contrabanda, trafic de droguri, furt, amenințare și șantaj. In urma acestora 37 de persoane fiind arestate…

- Cetatenii Romaniei sunt asteptati pe 27 septembrie sa-si aleaga primarul, preseditele CJ, consilierii locali si judeteni. In tara sunt 19.004.089 cetateni cu drept de vot. In total sunt peste 43.000 de functii elective.

- Nervi și jigniri la adresa jurnaliștilor și adversarilor politici – acestea au fost coordonanatele primei conferințe de presa a liderului PNL Timiș, Nicolae Robu, din campania electorala pentru alegerile locale. Dupa 47 de secunde a avut loc prima izbucnire nervoasa primarului, care s-a uitat in…