Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a comentat infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-3. Sepsi trece printr-o criza de forma, are 4 infrangeri la rand, cu CSU Craiova (1-2), FCSB (2-5), Farul (1-2) și CFR (0-3), iar Ciobotariu a declarat ca este responsabilitatea lui sa revitalizeze echipa. Ciootariu:…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapelor 10 și 11 din Liga 1, care se disputa intre 22 septembrie și 2 octombrie. Etapa a 11 din Liga 1 va incepe vineri, 22 septembrie, cu doua meciuri tari: FCU Craiova - Oțelul (18:00) și Dinamo - Farul (21:00). Derby-ul Rapid - CFR Cluj va incheia…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cand se vor disputa meciurile amanate ca urmare a participarii formațiilor romanești in preliminariile cupelor europene. FCSB, Sepsi, Farul și CFR Cluj au aflat cand vor disputa meciurile amanate din cauza participarii in preliminariile Conference League. Covasnenii…

- FCU Craiova si FC Voluntari „deschid“ etapa a 5-a din Superliga. Partida este programata vineri, de la ora 20.30, in Banie. Gruparea patronata de familia Mititelu a sustinut in aceasta dimineata conferinta de presa dedicata disputei cu ilfovenii, fiind prefatata de antrenorul Nicolae Dica si jucatorii…

- FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi joaca astazi, 3.08.2023, pentru onoare și glorie in returul din turul doi preliminar al Conference League. Trei din cele patru echipe au caștigat meciurile din tur, dar niciuna dintre ele nu poate sa spuna ca și-a asigurat calificarea. Partidele vor putea fi urmarite pe…

- Zi mare pentru fotbalul romanesc! CFR Cluj, FCSB, Farul și Sepsi au șanse mare sa mearga mai departe in turul trei din Conference League.Toate cele patru partide retur din turul doi preliminar vor fi vazute la TV, dupa ce drepturile au fost achiziționate inca de la finalul saptamanii trecute. Primul…

- CFR Cluj, Farul și Sepsi intra astazi in arena europeana, dupa ce miercuri FCSB s-a impus cu 1-0 in deplasare, in duelul cu CSKA 1948. Prima va juca formația din Sfantu Gheorghe, care va infrunta CSKA Sofia, de la ora 20.00. Celelalte doua partide din Europa Conference League vor incepe de la ora 20.30.…

- Posturile de televiziune din Romania au achiziționat drepturile de televizare pentru o parte dintre duelurile pe care echipele romanești le vor avea in turul 2 preliminar din Conference League. Joi, 27 iulie, vor avea loc manșele tur din runda a doua preliminara a Conference League. ...